Июльский рост российского авторынка почти на 7% обернулся дефицитом многих автомобилей у дилеров. Об этом представители компаний рассказали РИА «Новости».

«Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше», — полагает глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Как сообщил директор по маркетингу дилера «Авилон» Андрей Каменский, компания фиксирует дефицит по некоторым моделям Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen и Hyundai. В основном речь идет о дефиците кроссоверов.

«Среди причин нехватки можно назвать сниженные объемы производства и поставок в результате карантина. Плюс, по марке Volkswagen частично оказали влияние и летние каникулы на заводе в Калуге, а по Hyundai — каникулы на заводе в Петербурге. Мы ожидаем, что объемы начнут постепенно стабилизироваться в конце 2020 года», — сказал Каменский.

«Работаем в дефиците. Тут сработал и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки стимулировали спрос. Надеемся, что ситуация через 2-3 месяца выправится», — заявили в «ТрансТехСервисе», добавив, что дефицит затронул премиальный и массовый сегменты.

«Есть дефицит практически по всем брендам по некоторым моделям и модификациям, в большинстве случаев — по самым ходовым комплектациям. Все раскупили — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены еще до карантина. Бренды с низкой доступностью склада и произведенных автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода», — рассказал представитель «Автоспеццентра».

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов не исключил, что из-за сложившейся ситуации рынку грозит новое снижением объема продаж. «Скорее всего, в августе продажи будут меньше, чем в июле, а дальше спрос продолжит восстановление, но это будет зависеть от покупательской способности и ценовой политики компаний. Спрос в июле был обеспечен в немалой степени ростом курсов валют и тем, что производители, сдерживая рублевые цены, обещали их поднять», — отметил Удалов.