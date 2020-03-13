Согласно оценкам эксперта ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, стоимость легковых машин может увеличиться до конца 2020 года на 15 процентов. «Производителям автомобилей придется скорректировать ценовую политику в связи с новыми обстоятельствами, если падение рубля продолжится или остановится на текущем значении», — сообщает Autonews со ссылкой на Олега Мосеева.

Важно понимать, что автокомпании не допустят резкого подъема цен. Стоимость машин будет расти постепенно в течение нескольких месяцев, так как основные показатели по объемам продаж планируются на полгода вперед. Очевидно, что модели, которые поставляют из-за границы, подорожают сильнее по сравнению с авто, которые собирают на российских заводах.

Напомним, на старте биржевых торгов во вторник, 10 марта, курс американского доллара составил 72 рубля, курс европейской валюты повысился до 82 рублей. Основной причиной такого падения рубля стало рекордное снижение цен на нефть, которое началось в конце прошлой недели.