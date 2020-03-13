По мнению аналитиков издания «Коммерсантъ«, сначала автоконцерны прекратят проведение акций и программ поддержки, что уже скажется на итоговой стоимости покупки машин. Очевидно, что предлагаемые скидки — лишь «скрытый» инструмент изменения цен. Отметим, что уже сейчас фактически невозможно приобрести автомобили по «старым» прайсам. Несмотря на это, дилеры готовятся к ажиотажному спросу, спровоцированному грядущим массовым изменением цен.

Напомним, в январе 2020-го председатель Комитета автопроизводителей АЕВ Йорг Шрайбер уже говорил о том, что самое ранее в апреле ценовая политика будет пересмотрена. Но осложняет ситуацию тот факт, что в начале года и речи не шло об «обрушении» стоимости нефти и вытекающих из этого последствиях. Поэтому в реалиях сегодняшнего дня стоит готовиться к подорожанию автомобилей на 2-8%, и это в условиях общего падения спроса.

Очевидно, что увеличение стоимости авто негативно скажется на продажах, объемы которых и так оставляют желать лучшего. Поэтому единственный выход для автопроизводителей — изменять прайсы со значительной задержкой. Напомним, в кризисные 2014-2015 годы «в выигрыше» остались лишь автопроизводители, которые повышали цены медленнее, а те, кто сделал это резко, в результате оказались на позиции «аутсайдеров».

Впрочем, корректировать прайсы все равно придется, тем более, «падение» рубля — весьма логичный и понятный повод для этого. «Положение» национальной валюты напрямую зависит от цен на нефть, поэтому сейчас автопроизводители ожидают развития ситуации, чтобы адекватно «отреагировать» на нее.

Примечательно, что даже высоколокализованным концернам придется задуматься о пересмотре прайсов. В любом случае они тоже зависят от стоимости сырья, а некоторые компоненты закупаются за рубежом. Учитывая это, даже «АвтоВАЗ» не исключил возможности подорожания своих автомобилей.

На данный момент все дилеры готовятся к заметному повышению спроса на машины. Это вполне очевидно, ведь и покупатели понимают, что в ближайшем будущем автомобили будут только дорожать, но никак не дешеветь. Некоторые автопроизводители, в числе которых BMW, Mercedes-Benz и Mitsubishi, уже почувствовали повышенный интерес клиентов к своей продукции.

Но, по мнению аналитиков, стоит выждать еще пару недель, когда покупатели окончательно «созреют» к приобретению автомобилей, понимая, что вскоре цены «подскочат». Например, в кризисный 2014 год клиентам потребовалось 2 месяца на осознание того, что подорожание машин происходит планомерно и поэтапно, а не единократно.

Эксперты считают, что пересмотр ценовой политики в невыгодную для покупателей сторону может привести к неприятным последствиям. В частности, рынок будут вынуждены покинуть невостребованные импортные авто. Соответственно, ассортимент будет сформирован лишь локализованными производителями, которые предлагают не так уж много моделей.