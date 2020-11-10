Около половины из примерно 1,1 тыс. дилеров компании Nissan в США получат кроссоверы Toyota RAV4. Тест-драйв этих машин дилеры будут предлагать клиентам, чтобы те смогли оценить преимущества нового кроссовера Nissan X-Trail (в США эта модель продается под названием Rogue) перед конкурентом Toyota. О необычной маркетинговой акции сообщает Automotive News.

Эта кампания приурочена к старту продаж X-Trail нового поколения. Кроссовер в версии для американского рынка был представлен в июне этого года. Nissan Rogue построен на модернизированной платформе CMF-C/D. Кроссовер стал компактнее предшественника, но новое шасси позволило увеличить свободное пространство в районе ног и головы задних пассажиров. Единственным силовым агрегатом для обновленного кроссовера стал 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 184 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором. Кроссовер выпускается в версиях с передним и полным приводом.

В сентябре этого года Nissan Rogue занял четвертое место на рынке США в классе компактных кроссоверов, уступив Toyota RAV4, Honda CR-V и Chevrolet Equinox. В Nissan рассчитывают, что новое поколение модели Rogue будет продаваться успешнее. Стартовая цена обновленного кроссовера составляет 26,7 тыс. долларов.

В видеообращении к дилерам вице-президент по продажам подразделения Nissan в США Джуди Уилер заявила о своей уверенности в успехе кампании по прямому сравнению Rogue и RAV4. «Мы знаем, что когда клиенты детально сравнят новый Rogue с RAV4, то они будут впечатлены нашими стандартами безопасности, продвинутыми технологиями, премиальным дизайном, а больше всего — ценой», — сказала она. В Nissan рассчитывают, что выход обновленного Rogue на американский рынок укрепит пошатнувшиеся позиции компании в США. Так, по итогам девяти месяцев этого года продажи Nissan в Соединенных Штатах сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 600 тыс. машин.

Использование Toyota RAV4 для продвижения Nissan Rogue является частью четырехмесячной рекламной кампании нового кроссовера. Среди прочего Nissan также планирует выпустить рекламный ролик с участием голливудской звезды Бри Ларсон.