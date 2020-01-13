Диковинные настольные часы.

Сегодня мы хотим рассказать об удивительных часах, которые являются эко-гаджетом для современных женщин.

Это настольные часы, работающие от простой воды и нескольких капель сока лимона.

Просто поразительно до чего додумываются разные ученые и изобретатели нашего времени.

С каждым годом они разрабатывают приборы, которые не требуют зарядки электричества, а также применения батареек.

Но и наручные часы имеют подобные механизмы (без батареек), вот здесь больше информации и возможность их заказать доставкой до вашего дома.

Одним из подобных уникальных устройств являются электронные настольные часы фирмы Bedol. Появились они еще в 2008 году.

Работают часы благодаря специальному резервуару, который находится в корпусе часов.

В него следует регулярно подливать понемногу дистиллированной воды и добавлять в неё капельки лимонного сока, можно также использовать дольки свежего лимона.

Заменять свежий лимон потребуется всего лишь один разок в месяц.

Электроды, опущенные в окисленную воду, могут скопить столько энергии, сколько будет необходимо для работы механизма настольных часов.

Современный рынок предлагает подобные часы и других производителей.

Самым главным условием использования аналогичных часов будет обеспечение присутствия подкисленной водички в середине резервуара.

Подобные устройства стоит искать на международных торговых площадках, которые сегодня представлены в глобальной сети.

Согласитесь, иметь у себя на столе уникальный прибор, который помимо того является экологичным продуктом, хочется каждому, и стоимость вполне доступная. Порадуйте себя новым приобретением, которое отменно впишется во всякий интерьер.