Диковинные настольные часы.
Сегодня мы хотим рассказать об удивительных часах, которые являются эко-гаджетом для современных женщин.
Это настольные часы, работающие от простой воды и нескольких капель сока лимона.
Просто поразительно до чего додумываются разные ученые и изобретатели нашего времени.
С каждым годом они разрабатывают приборы, которые не требуют зарядки электричества, а также применения батареек.
Но и наручные часы имеют подобные механизмы (без батареек), вот здесь больше информации и возможность их заказать доставкой до вашего дома.
Одним из подобных уникальных устройств являются электронные настольные часы фирмы Bedol. Появились они еще в 2008 году.
Работают часы благодаря специальному резервуару, который находится в корпусе часов.
В него следует регулярно подливать понемногу дистиллированной воды и добавлять в неё капельки лимонного сока, можно также использовать дольки свежего лимона.
Заменять свежий лимон потребуется всего лишь один разок в месяц.
Электроды, опущенные в окисленную воду, могут скопить столько энергии, сколько будет необходимо для работы механизма настольных часов.
Современный рынок предлагает подобные часы и других производителей.
Самым главным условием использования аналогичных часов будет обеспечение присутствия подкисленной водички в середине резервуара.
Подобные устройства стоит искать на международных торговых площадках, которые сегодня представлены в глобальной сети.
Согласитесь, иметь у себя на столе уникальный прибор, который помимо того является экологичным продуктом, хочется каждому, и стоимость вполне доступная. Порадуйте себя новым приобретением, которое отменно впишется во всякий интерьер.