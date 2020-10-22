Владимир Соловьёв ответил бывшему офицеру КГБ, уверявшему, что журналист был завербован российскими спецслужбами. Свои предположения бывший сотрудник Владимир Попов изложил в книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ».

Книга ещё не издана, но её фрагменты поспешило опубликовать украинское издание «Гордон». Чекист пишет, что Соловьёв два года работал в качестве эксперта в Комитете молодёжных организаций. В итоге из него вышло немало агентов спецслужб. Курировалось оно офицерами 5-го управления КГБ. Соловьёв удостоился внимания спеслужб, так как хорошо знал английский, уверяет автор.

В итоге Соловьёв получил должность в Институте мировой экономики и международных отношений, а через год поехал в служебную командировку в США. На телевидение журналист тоже попал по протекции КГБ, пишет Попов.

Соловьёв не замедлил с ответом на публикацию. Он заявил, что она лжива от первой до последней строчки и выгодна тому, кто её распространяет — украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

Это просто дико смешно, я умирал от смеха, когда читал всю эту хохму. Этот Попов — просто двоечник, я даже не знаю, о ком он пишет. Ни в каком МИСИС я никогда ничего не сдавал и никакого человека в КМО, о котором он пишет, не встречал. Он вообще не в теме, он даже близко не понимает, как тогда работал Комитет молодежных организаций, — заявил Соловьёв в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист и телеведущий Владимир Соловьёв по случаю своего дня рождения выпустил видеоролик, в котором перечислены важные события российской истории, случившиеся 20 октября. Видео опубликовано на странице именинника в Twitter.