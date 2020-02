СПОРТ

«Дикая вечеринка» Фьюри после победы над Уайлдером попала на видео

22:53 23/02/2020

Празднование британским боксером Тайсоном Фьюри победы над Деонтеем Уайлдером попало на видео. Ролик из нескольких частей доступен на сайте британской газеты Mirror.

Издание назвало вечеринку, которая прошла в одном из ночных клубов Лас-Вегаса «дикой». На видео Фьюри, завернутый в британский флаг исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air. В следующей части видео, британский боксер, одетый в белый пиджак и зеленый галстук на голое тело фотографируется с болельщиками. Также на вечеринке присутствовал участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн.

23 февраля в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC, который Деонтей Уайлдер защищал десять раз. Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде. После этого, комментируя исход поединка, Фьюри назвал Уайлдера настоящим воином.