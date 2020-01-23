Человек может перенимать у окружающих привычку к перееданию, заявил радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Такое поведение, по его словам, возникает из-за неорганизованности взрослых людей.

«Человеку, как и любому примату, свойственно так называемое «подражательное поведение». Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — отметил эксперт.

Гинзбург подчеркнул, что привычку к перееданию люди перенимают зачастую во время застолий. Исключительный случай, по его словам, когда мужчины набирают лишние килограммы во время беременности супруги.

«Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», — пояснил специалист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», английский журналист Майкл Берк заявил, что страдающие от лишнего веса люди, умирая, приносят самоотверженную жертву в борьбе с перенаселением. По его словам, ожирение, та или иная степень которого наблюдается у 29% британцев, следует перестать считать болезнью, поскольку это всего лишь слабость этих людей (неспособность преодолеть свою жадность), а лечить их — значит лишать законного права делать плохой выбор.

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