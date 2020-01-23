Несмотря на то, что ожирение — это не вирус, который передается, заразиться этим заболеванием все же можно. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, речь идет о «социальном заражении» или подражательном поведении.

«Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению», — сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что главными причинами ожирения остаются низкая физическая активность и неправильное питание.

При этом нередко случаи «заражения» ожирением встречаются в семейных парах, так как один из супругов может копировать поведенческие привычки второго — меньше двигаться или есть больше, чем до брака.

В декабре Росстат сообщил, что избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% российских мужчин и 34,7% женщин. Ожирение первой, второй и третьей степеней в стране имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.

В ноябре диетологи составили список продуктов, которые помогут ускорить обмен веществ.