Врач-диетолог Маргарита Королева в пятницу, 21 февраля, рассказала, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять блинами на Масленицу.

«Самая большая проблема и беда блинной недели — это обжорство, когда они употребляют от пяти блинов в день, да еще с достаточно тяжелыми начинками», — приводит ее слова НСН 21 февраля.

Как отметила врач, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут обрести дополнительные проблемы, а также получить обострение болезней.

«Поэтому к блинной неделе, если вы хотите воспользоваться возможностью поесть блины в большом разнообразии, обязательно нужно подготовиться: запастись флакончиком ферментных препаратов, проанализировать, как работает организм и не хотите ли вы набрать лишние килограммы за блинную неделю, чтобы потом было мучительно больно», — заключила диетолог.

В марте 2019 года врачи рассказали, что два-три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем. При этом сами блины, по их словам, — не очень тяжелый продукт для желудка. Проблема заключается в начинках, с которыми их потребляют.