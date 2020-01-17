Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила об опасности употребления красного мяса для здоровья человека. Об этом она рассказала в интервью порталу E1 в пятницу, 17 января.

«Не надо забывать, что мясо — это чужеродный белок. К тому же, если оно готовится термически неправильно (например, жаренное), мы получаем сочетание высокой термической нагрузки с белком и растительные масла», — сказала Барташевич.

Она отметила, что канцерогены и сплав коагулированного белка, находящиеся в мясе, вызывают провокацию клеток желудочно-кишечного тракта с высоким риском онкологии.

По словам Барташевич, существует норма потребления красного и переработанного мяса: не больше 70 граммов в день и максимум 500 граммов в неделю.

Она призвала запекать и тушить мясо, но избегать образования жирной и жареной корки. Кроме того, опасны и полусырые способы приготовления — тартар и бифштекс с кровью.

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