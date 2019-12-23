Минеральная вода далеко не всегда полезна для организма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» в понедельник, 23 декабря, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, минеральную воду условно можно разделить на столовую и лечебную (сильноминерализованную). С осторожностью врач рекомендует относиться к лечебной минеральной воде, которая делится на щелочную и кислотную. Такую воду здоровым людям пить нежелательно, поскольку назначается она по показаниям. В частности, при язве или гастрите не следует пить кислотные минеральные воды, а при проблемах с желудочно-кишечным трактом навредить может даже столовая вода, поскольку газ раздражает слизистую.

«Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом», — приводит слова Соломатиной «Федеральное агентство новостей».

Диетолог напомнила, что для восполнения баланса жидкости в организме достаточно каждые 30 минут делать по паре глотков. Если же весь день не пить, а потом выпить 1,5 л залпом, то клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут выведены из организма. Кроме того, рассчитывая свою суточную норму воды, необходимо учитывать количество жидкости, которая содержится в пище, отмечает телеканал «360».

Согласно исследованию «РИА Новости», в 2019 году россияне чаще всего приобретали безалкогольные напитки, пиво и воду. Первые три места в этом списке занимают соответственно безалкогольные напитки, пиво и вода (в том числе минеральная). Кроме того, в топ-5 также вошли хлеб и сыр, пишет «Газета.ру».

18 декабря сообщалось, что Роспотребнадзор подвел итоги проверки минеральной воды. Нарушения обязательных требований законодательства выявлены в 80% случаев проверок объектов торговли, где продается минеральная вода.