Основные методы борьбы с похмельем в преддверии новогодних застолий «Известиям» назвала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 30 декабря.

«Основные принципы борьбы с похмельем — это обильное витаминизированное питье плюс минимальная вода. А также легкая прогулка на свежем воздухе и отказ от тяжелой жирной пищи на следующий день (после застолья — Ред.)», — сказала диетолог.

Само по себе похмелье вызвано токсинами в организме человека, которые образуются в результате расщепления алкоголя. В свою очередь головные боли при похмелье вызваны сосудистым спазмом. «Алкоголь расширяет сосуды, а наутро происходит подобие синдрома отмены, спазм и от этого болит голова», — сказала Макиша. Вдобавок к этому в организме нарушается водно-солевой баланс.

Диетолог порекомендовала на утро после застолья пить свежевыжатый апельсиновый сок, разбавленный водой, и минеральную воду. Облегчить похмельное состояние поможет зеленый чай. А также кисломолочные продукты, такие как, кефир и айран.

«Самое главное — не должно быть никакой тяжелой пищи на утро. Ничего жирного и тяжелого», — добавила врач. А вот от активных физических нагрузок стоит воздержаться. Например, придется повременить с походом на утро в баню.

В свою очередь главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала 30 декабря о том, чтобы новогодняя ночь прошла без последствий для здоровья, рекомендуется не переедать и употреблять пищу небольшими порциями.