Пищевые привычки в семье, а не только некачественное школьное питание являются основными причинами ожирения учеников, заявила 29 января врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не только питание, но и физические нагрузки, стрессы испытывает ли ребенок, как он спит, ну и множество факторов, которые влияют на лишний вес», — заявила эксперт.

Она также посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо. По словам диетолога, таким образом школьники смогут отказаться от вредных перекусов.

30 декабря в Роспотребнадзоре назвали процент употребляющих фастфуд школьников. По данным ведомства, их количество составляет 78%.