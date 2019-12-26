Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

По словам эксперта, в состав майонеза сходят растительное масло и витамин Е, которые нормализуют уровень холестерина в крови и способны оказывать антиоксидантные действия.

«Также растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения», – сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

При этом Бурляева опровергла наличие существенных отличий «домашнего» майонеза от фабричного. По ее мнению, в промышленном продукте витаминов даже больше.

Однако врач призвала не забывать, что майонез является соусом, а не основным блюдом, и употреблять его слишком много не стоит.

«Он должен правильно встраиваться в общую концепцию рациона, которая подразумевает определенную калорийность суточного рациона и определенное соотношение белков, жиров и углеводов <…> Учитывая, что в состав майонеза входит уксус, безусловно, он не рекомендуется людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта», – добавила медик.

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