Имбирь содержит эфирные масла и спирты джинджеролы, благодаря которым он является отличным антисептиком. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

По ее словам, корень можно разжевывать, чтобы обеззаразить полость рта, а также употреблять любым другим способом, чтобы стимулировать выработку желчи.

Вместе с тем диетолог отметила, что имбирь — это только помощь иммунитету, а не полноценное лечение.

Специалист развеяла бытующее мнение, что имбирь является – отличным источником витаминов B, E и C.

«В реальности 100 граммов имбиря — а столько съесть довольно сложно — содержат от 2 до 5% суточной нормы этих витаминов», — рассказала диетолог.

21 марта доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал морскую капусту отличным средством для снижения риска заражения различными вирусами. Он уточнил, что этот продукт способен укрепить иммунитет за короткие сроки.