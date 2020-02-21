Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik, вышедшем 21 февраля, рассказал об уникальных свойствах гречневой крупы, которая благодаря высокому содержанию клетчатки способна очистить организм человека и предотвратить развитие онкологических заболеваний в толстом кишечнике.

«Соотношение полезных веществ позволяет назвать гречку одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», — рассказал специалист.

Бобровский также отметил, что одним из плюсов крупы является долгое чувство сытости, которое поможет оказать существенную помощь желающим сбросить вес и тем, кто контролирует свой аппетит посредством разнообразных диет.

17 января диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила об опасности употребления красного мяса для здоровья человека из-за возможного развития онкологии.

12 января врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые помогают сбросить лишний вес. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно ввести в рацион фрукты, например ананас, который содержит полезный фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани.