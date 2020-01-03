Немецкий врач-диетолог Михаэль Деспегель назвал способ быстро похудеть и улучшить самочувствие. По его словам, советы помогут за несколько недель уменьшить талию на 5 см.

По словам врача, нужно соблюдать формулу «2+2+4»: две кардиотренировки в неделю, чтобы улучшить жировой обмен, и две силовые для укрепления мышц. Кроме того, в дни тренировок, то есть четыре дня в неделю, нужно придерживаться правильного питания и умеренной калорийности рациона, передает немецкий портал Focus.

В остальные дни можно питаться в обычном режиме, стараясь лишь избегать высококалорийных блюд, отметил диетолог.

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