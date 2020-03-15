Риск набрать лишний вес возрастает во время пребывания на карантине или работе из дома. Чтобы избежать этого, лучше не закупать излишки продуктов и отказаться от перекусов в пользу полноценных приемов пищи, рассказал врач-диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченный объем продуктов, особенно любимых.

«Люди, которые хранят дома продукты-провокации, в среднем весят на девять килограммов больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться», — пояснил Алименко.

Диетолог добавил, что не набрать вес поможет ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности. По его словам, длительно находясь дома, в среднем нужно укладываться в 2 тыс. калорий в сутки.

Он пояснил, что причиной набора лишнего веса могу стать даже орехи, яблоки и другие фрукты, потому что они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения.

По словам Алименко, «условно полезным перекусом» может стать кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара.

«Такой напиток восполнит запасы жидкости и не принесет большую калорийность. Кроме того, нужно добавить в жизнь формы разминок, зарядок и танцев под телевизор, чтобы в первую очередь держать в норме настроение», – посоветовал специалист.

Ранее в марте врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Известиям» о преимуществах и недостатках ставшей популярной в последнее время кетогенной, или так называемой кето-диеты.