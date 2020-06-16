Людям с заболеванием ЖКТ противопоказана окрошка на квасе, заявила в эфире «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян. Она отметила, что блюдо на молочнокислой основе – кефире, оказывает менее угнетающее воздействие на внутренние органы.

Также из окрошки стоит убрать ингредиенты, если они вызывают переносимость. Григорьян отметила, что окрошка на квасе является русским блюдом. «Конечно, если у людей открытая язва желудка или есть аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то здесь могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни», — считает доктор.

Также Григорьян не советует людям с болезнями ЖКТ класть в окрошку редиску. К тому же кефир в окрошке можно заменить айраном. Это окажет благотворное воздействие на пищеварительную систему.