Сладкие блины за масленичным столом не стоит сочетать с алкогольными напитками. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в этом случае организм сначала переваривает сладости, а уже потом принимается за спиртное. В итоге процесс расщепления алкоголя в крови затягивается на долгое время, что чревато сильным похмельем.

Кроме того, диетолог посоветовала не закусывать выпитое, а запивать съеденное.

Также, по словам Соломатиной, блины и алкоголь несовместимы еще и из-за времени потребления. Блины — очень калорийный продукт, и если вы не хотите прибавить в весе, то лучше есть их утром. Алкоголь — вечерний напиток. Даже один глоток спиртного утром может испортить вам весь последующий день.

Ранее, 24 февраля, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал об опасности переедания блинов в Масленую неделю. Политик предупредил россиян о том, что употребление большого количества жирных мучных изделий с высоким содержанием масла может вызвать осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта.