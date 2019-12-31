Людям с болезнями органов пищеварения во время новогоднего застолья необходимо придерживаться своей привычной диеты. Таким мнением поделился главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

В честь праздника можно позволить себе немного любимой еды, отметил он. По словам врача, можно съесть немного «чего-то вкусного и желанного».

«Немного, потому что в противном случае обязательно последует реакция организма, которая приведет к осложнениям и нежелательным последствиям», — цитирует его ТАСС. В случае наличия заболевания желудка надо отказаться от острых и жирных блюд и не переедать.

Как напомнил диетолог, Новый год — семейный праздник, рассчитанный на обильный стол, получение удовольствие от общения и еды. «Можно позволить себе все, попробовать все, но в небольших количествах», — отметил Тутельян.

Ранее в декабре председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о правильном режиме сна в Новый год и январские праздники. После празднования Нового года не стоит отсыпаться слишком долго, поскольку вечером будет тяжело засыпать, отметил он, посоветовав придерживаться обычного режима.