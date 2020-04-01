Во время самоизоляции обязательно следует установить четкий режим питания, чтобы не возникли нежелательные последствия. Об этом рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

По словам специалиста, которые приводит пресс-служба регионального ведомства, ежедневный рацион важно соблюдать, чтобы избежать дефицита питательных веществ и витаминов. Пичугина отметила, что необходимо поддержать иммунитет, а для этого нужно есть больше цитрусов, пишет РИАМО.

Также полезно натощак по утрам выпивать теплую или горячую воду с лимоном, а также поддерживать водный баланс в организме в течение дня. Это может быть компот из замороженных ягод, заваренный имбирь или шиповник. Эксперт не рекомендует добавлять в напитки сахар и советует заменить его на мед, если на него нет аллергии. Кроме того, лучше ограничить потребление кофеина, пишет RNS.

Пичугина отметила, что полезно употреблять в пищу цельнозерновые крупы, также яйца, орехи и птицу в качестве источника белка. Полезными будут также и кисломолочные продукты. По словам диетолога, не стоит забывать и о зарядке, разминке, танцах, подвижных играх с детьми, уборке и других домашних делах.

Как напоминает телеканал «360», в Подмосковье с 29 марта по 5 апреля действует режим самоизоляции. Такие меры предприняли для борьбы с распространением коронавируса. В оперативном штабе заявили, что жители Московской области не должны покидать своих домов. Исключение составят случаи, когда нужно получить экстренную медицинскую помощь, пойти на работу или когда существует прямая угроза здоровью. Также можно выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц. К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России составило 2337 человек, скончались более 20.

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