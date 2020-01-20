Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с «Известиями» поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить самостоятельное посещение детьми и подростками до 16 лет ресторанов быстрого питания.

При этом Макиша считает, что можно ограничиться возрастным ограничением в семь лет, так как именно до этого возраста формируются пищеварительная система, выработка секретов печени и поджелудочной железы.

«Один раз в неделю в заведения фастфуда прийти можно, но самостоятельно ребенка до семи лет в такие места лучше действительно не отпускать», — сказала врач.

По ее словам, еда из фастфуда, богатая жиром, быстрыми углеводами, приводит к изменению вкусовых предпочтений ребенка и формированию зависимости от неправильной еды.

«То есть он будет настойчиво просить вредные продукты из фастфуда и будет отказываться есть нормальные продукты, такие как рыба, мясо, молоко, овощи и фрукты. А это в свою очередь ведет к тому, что организм ребенка не получает достаточного количества полезных питательных веществ, необходимых для роста, и он начинает отставать в умственном и физическом развитии», — отметила диетолог.

Вредной пищей в ресторанах быстрого питания традиционно являются бургеры и картошка фри, потому что они очень жирные. А жирная пища может быстро вызвать негативную реакцию со стороны печени и поджелудочной железы, заключила Макиша.

Ранее, 20 января, Милонов выступил за запрет подросткам до 16 лет ходить в заведения фастфуда. Об этом он сказал журналистам агентства городских новостей «Москва». Незадолго до этого депутат предлагал размещать при входе в рестораны фастфуда табличку с надписью «Осторожно, опасная еда».

Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре 2019 года показал, что около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным. Столько же респондентов положительно оценили свой режим питания.