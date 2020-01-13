Падение спроса россиян на майонез может быть связан с тем, что люди начали интересоваться более здоровыми продуктами. Об этом в эфире НСН 13 января заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Россияне стали больше обращать внимание на здоровый образ жизни. ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые», — заявила врач.

Королева отметила, что в майонезе содержится много соли, сахара и усилителей вкуса, потому он становится менее популярным, хотя еще недавно в избытке использовался для новогоднего стола.

Специалист также указала на то, что некоторые делают майонез по своим рецептам, другие выбирают более полезные соусы, а кто-то просто уехал на праздники, что тоже объясняет снижение потребления майонеза.

Вместе с тем ритейлеры отметили повышенный спрос на греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса.

Ранее 13 января сообщалось, что в России упал спрос на майонез в предновогодний период. Как пишет «Коммерсант», падение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило от 5% до 60%. Аналитики объясняют тенденцию распространяющейся модой на здоровый образ жизни.