Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Сало в общественном сознании принято считать одним из самых вредных продуктов. Все дело в почти стопроцентном содержании жира, наличие которого плотно ассоциируется с чем-то вредным. Однако это ошибочное мнение, считает Елена Соломатина. По ее мнению, все дело в количестве и способе употребления сала.

«Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало – это замечательно», — рассказала радио Sputnik диетолог.

Однако стоит помнить, что сало – это очень высококалорийный продукт сам по себе. Если использовать его в качестве ограничителя для аппетита, то важно не есть слишком много, считает диетолог Елена Соломатина.

«Сало – это продукт очень и очень калорийный. Это стопроцентный жир. Обычно сало употребляют не более 10-30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день. Всем остальным до 30 граммов, желательно даже разбитых в течение дня», — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.