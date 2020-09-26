Польза обезжиренных продуктов — это миф. Они могут даже навредить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале «Пятница» Арина Скоромная.
Некоторые люди, когда хотят похудеть, начинают питаться только теми продуктами, на которых написано «диетический» или «для похудения», в крайнем случае, «обезжиренный».
Но этот вариант может не принести никакой пользы. Более того, питание обезжиренными продуктами может и навредить, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.
«Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ», — отметила Арина Скоромная.
Еще один «здоровый» продукт, польза которого сильно преувеличена — свежевыжатые соки.
«Фруктовые соки не полезны, особенно с утра. Никакой пользы традиция пить свежевыжатый сок с утра не несет: очень сильно скачет сахар в крови от таких вещей», — предупредила слушателей радио Sputnik Арина Скоромная.
Выбирая готовые диетические продукты, нужно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя.
«Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши. Даже если они продаются в отделе диетического питания, в составе фитнес-хлопьев и батончиков для похудения может быть сахар», — добавила Арина Скоромная.