Чтобы похудеть, нужно ввести в рацион фрукты, например, ананас, который содержит полезный фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани. Об этом заявила екатеринбургскому порталу E1.ru врач-диетолог Ирина Торопыгина в воскресенье, 12 января.

По ее словам, не стоит заменять свежий ананас консервированным, так как в этом случае можно получить избыточную порцию сахара. Людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом, плохой свертываемостью крови и склонностями к кровотечениям стоит с осторожностью отнестись к употреблению в пищу этого фрукта — у него есть разжижающие свойства.

Грейпфрут поможет нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет. Есть его следует, не очищая от пленки, поскольку в ней содержится нарингин — вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект, нормализующее жировой обмен и действующее как антиоксидант.

Диетолог отметила, что сбросить лишние килограммы поможет имбирь — он стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи. Если съесть его с солью после обеда, желудку станет легче.

По словам Торопыгиной, корица стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости. Употреблять эту пряность для похудения стоит без выпечки и алкоголя. Но корица противопоказана беременным, осторожно относиться к ней стоит людям с болезнями печени.

Кисломолочные продукты до 2,5% жирности улучшают пищеварение, так как содержат пробиотики. Содержащийся в простокваше, твороге и йогуртах гормон кальцитриол избавляет клетки от вредных жиров. В молочной сыворотке содержится молочный протеин, ускоряющий жировой метаболизм.

Среди другой еды, помогающей похудеть — зеленый чай, вода с лимоном и малина. Однако врач напомнила, что, несмотря на полезные свойства перечисленных продуктов, употреблять в пищу их нужно умеренными порциями и не превышать дневную норму калорий.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила, что резкий переход к диетам может быть опаснее обжорства. По ее словам, привести себя в форму после новогодних праздников моно, вернувшись к обыкновенному рациону, ограничив себя в десертах или заменив их фруктами, а на ланч вместо нескольких блюд стоит взять только суп или курицу.