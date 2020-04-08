Прежде всего в микроволновой печи не следует варить яйца и кипятить воду, так как можно получить ожоги. Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, вода в микроволновке нагревается равномерно и вскипание происходит мгновенно, «подобно взрыву». Из-за того, что вода пузырится и выплескивается, можно получить ожоги. А яичная скорлупа в микроволновке может не выдержать растущего изнутри давления и лопнуть в любой момент, «как граната».

Также взорваться в микроволновой печке могут перегретые ягоды смородины, виноград и яблоки. Соломатина отметила, что многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства и даже могут превратиться в яд.

«Витамин С при нагревании разрушается. Поэтому по какой-либо причине сильно нагревать ягоды и фрукты я не рекомендую. Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Поэтому не надо пытаться в микроволновке жарить семечки, они не будут полезны», — рассказала она.

Также не следует помещать в микроволновку «слишком холодные» салаты из зелени и корнеплодов, так как растения содержат нитраты, которые при нагреве превращаются в канцероген. По этой же причине в микроволновой печи не следует подогревать диетическую колу.

«Напитки с пометкой «лайт» содержат не сахар, а его химический заменитель, чаще всего это аспартам. При нагреве он переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья. Его можно сравнить с мышьяком», — подчеркнула Соломатина.

Если подобный напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход.

Также опасно разогревать шоколадные батончики и импортные конфеты, так как в них содержится много химических веществ, которые при нагревании могут сделать продукт ядовитым.

Соломатина отметила, что не стоит помещать в микроволновку и кисломолочные продукты, так как при нагревании в них погибают полезные бактерии из-за разрушения стенки их клеток.

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