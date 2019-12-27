Для новогоднего стола стоит выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и употреблять как можно меньше сахара. Об этом 27 декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Есть варианты здоровых десертов, прежде всего фрукты, конечно же, какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара», — приводит слова специалиста «Федеральное агентство новостей».

Также диетолог отметила, что кондитерские изделия являются праздничной едой, есть которую следует не чаще раза в неделю.

Ранее 27 декабря «Газета.ру» сообщала, что специалисты интернет-магазина Ozon провели исследование, в котором оценили спрос россиян на различные категории продуктов. Выяснилось, что перед Новым годом продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли в два раза по сравнению с показателями в течение года. Например, продажи майонеза упали на 60%, селедки и соленых огурцов — на 7%. По мнению аналитиков, связано это с тем, что россияне с распространением здорового образа жизни начали экспериментировать с привычными рецептами, заменяя ингредиенты на что-то более полезное, а также добавлять на стол не совсем традиционные продукты, пишет RT.

14 декабря сообщалось, что ученые выяснили влияние сладкого на психологическое состояние человека. По мнению специалистов, действие сахара схоже с последствиями употребления алкоголя. таким образом, уменьшение количества солнечного света в зимний период и нарушение из-за этого циркадных ритмов способствует обострению депрессивных состояний.