Диджей Айк и его семья подверглись нападению неадекватного соседа на детской площадке в Москве. Агрессивный мужчина подбежал к женщине, толкнул ее, пытаясь выбить кроху из рук матери, и избил ее мужа.

Как стало известно «», вопиющий инцидент произошел на детской площадке на улице Вешних вод. Около пяти часов вечера супруга столичного диджея Айка вышла во двор с трехлетним сыном и 8-месячной дочкой.

Мальчик расположился в песочнице со своими машинками, но игру ребенка неожиданно прервали дети постарше. Один из них стал подбивать приятелей разобраться с мелюзгой и разрушить все его постройки.

Женщина сделала хулиганам замечание, попросив не трогать ее сына. А затем обратилась к матери задиры, которая сидела в компании на соседней детской площадке и попросила ее поговорить с ребенком и лучше следить за ним. В ответ дама позвонила по телефону, и через несколько минут на детской площадке появился бритый брутальный незнакомец. Он подбежал к женщине с грудной девочкой на руках и со всей силы толкнул их.

Увидевший нападение диджей попытался закрыть жену от буяна. А тот в ответ обрушил свою ярость уже на мужчину. Буян схватил музыканта, повалил на землю и стал избивать.

В итоге жертву негодяя отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Также серьезную психологическую травму получил старший сын женщины — карапуз, на глазах которого незнакомец накинулся на мать и сестру, проплакал весь вечер. Полицейские установили личность нападавшего.