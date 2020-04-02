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Блогер Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки с сухим льдом, заявила в своем Instagram, что погибшим в результате трагедии "просто не повезло".

В конце февраля компания из 18 человек отмечала день рождения блогера в одном из банных комплексов столицы. Из-за того, что сухой лед высыпали в бассейн, двое посетителей погибли на месте происшествия, позже в реанимации умер третий человек — муж Диденко.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», — написала блогер.

По словам Диденко, ее дети не раз участвовали в научных шоу с использованием сухого льда.

«Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни», — отметила она.

При этом блогер заявила, что опасную концентрацию углекислого газа не сможет рассчитать даже технический специалист по продажам сухого льда.

«Нам же рассчитывали по фотографиям закрытого бассейна, объему бассейна и комнаты», — пояснила Диденко.

Также она выразила мнение, что не все еще оценили опасность сухого льда. Блогер призвала производителей вещества наносить на упаковку информацию о возможных последствиях его использования.

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