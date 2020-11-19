Блогерша Екатерина «Аптечный ревизорро» Диденко намеревается отпраздновать Новый год в доме с бассейном. Об этом, как сообщает «Ура.ру», она объявила сама.

В феврале, как сообщал «Рамблер», двое друзей и муж блогерши Валентин погибли, а четверо друзей пострадали из-за того, что в ходе празднования дня ее рождения в сауне в бассейн был сброшен сухой лед.

Позже она вышла замуж за актера Влада Черных. В первой половине ноября она объявила, что беременна, а на днях опубликовала в инстаграме сторис с супругом, на которых попросила своих читателей-риэлторов помочь им арендовать дом на Новый год.

«С бассейном, сауной», — уточнил Черных.

В настоящее время эти сторис уже не доступны для просмотра, однако ночью Диденко опубликовала другие — с комментариями пользователей социальных сетей относительно ее намерения.

В них сказано, что блогерша стала любовницей Черных, когда еще была замужем; что избавилась от первого мужа, чтобы не мешал строить новые отношения; что устала и от нового супруга и хочет убить и его тем же способом.