Российским зрителям нравятся цензура и федеральные каналы, потому что они дают повод ругать чиновников и списывать собственные грехи на «хозяина». К такому парадоксальному выводу пришел телеведущий «Первого канала» Дмитрий Дибров, сообщает «URA.RU».

«Это [цензуру] русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — сказал Дибров.

Дибров считает, что в борьбе с интернетом телевидение не проиграет, поскольку играет роль сурового начальника и хозяина. Федеральные каналы дают человеку знать, что есть кто-то сильнее, чем он.

«Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда людям-то и нравится. Они хотели бы, чтоб ими руководили. Тогда можно списать собственные грехи на хозяина. А это как раз федеральные каналы», — заявил ведущий.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что телеведущий Дибров обвинил организаторов вечерних телешоу в служении Антихристу. По его словам, ради рейтинга и денег они представляют нацию как «сплошной карнавал разложенцев, алкоголиков, тунеядцев и воров».

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