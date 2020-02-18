Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.

«Я под наблюдением нахожусь на всякий случай, но это уже скорее профилактика… Еще пока не дома, еще тут побуду — и поеду домой», — цитирует Диброва «Интерфакс».

Ранее его представитель Табриз Шахиди опроверг сообщение об эпилептическом припадке, о котором говорилось ранее.

О самочувствии ведущего также рассказала супруга телеведущего Полина Диброва на своей официальной странице в Instagram.

«Друзья, не волнуйтесь! У нас всё хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий. Со всеми бывает. Мы о нем заботимся и находимся рядом. Нам надо отдохнуть», — сообщила она.

Диброву стало плохо в понедельник, 17 февраля. По предварительной информации, у 60-летнего ведущего случился обморок. Инцидент произошел в кафе московского кинотеатра «Октябрь» перед премьерой фильма. Первую помощь на месте ему оказал Леонид Якубович.

Позднее он прокомментировал госпитализацию коллеги в беседе с kp.ru.

В настоящее время Дибров находится в ГКБ им. С.П. Боткина, сообщает RT. Ему сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и кардиограмму.