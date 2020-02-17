Госпитализированный в понедельник, 17 февраля российский телеведущий Дмитрий Дибров останется под наблюдением до вторника. Об этом сообщил его представитель Табриз Шахиди журналистам «РИА Новости».

Помощник телеведущего опроверг сообщение об эпилептическом припадке, о которых говорилось ранее. Кроме того, о самочувствии ведущего рассказала его супруга.

«Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий. Со всеми бывает. Мы о нем заботимся и находимся рядом. Нам надо отдохнуть», — прокомментировала Полина Диброва на своей официальной странице в Instagram.

Дмитрию Диброву стало плохо в понедельник, 17 февраля. По предварительным данным, у 60-летнего ведущего случился обморок. Инцидент произошел в кафе московского кинотеатра «Октябрь» перед премьерой фильма. Первую помощь на месте ему оказал Леонид Якубович.

Дибров находится в ГКБ им. С.П. Боткина. Телеведущему была сделана МРТ и кардиограмма. По его словам, после инцидента он чувствует себя нормально.