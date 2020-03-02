Патология, на которую не обращают внимание врачи ⚠

Почти все сердечно-сосудистые патологии в итоге приводят к сердечной недостаточности. Чаще всего она связана со снижением сократительной функции миокарда: мышечный орган становится настолько дряблым, что у него просто не хватает силы для выталкивания крови.

Но бывает и так, что левый желудочек сердца работает нормально, однако врачи все равно диагностируют у пациента сердечную недостаточность. В данном случае она называется диастолической СН.

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Стоит напомнить, что систола — период, когда сердце выталкивает кровь из себя, а диастола — период, когда расслабленные полости органа наполняются кровью.

Диастолическая СН возникает вследствие многих заболеваний, среди которых гипертония, сахарный диабет, повышенный вес, ишемия и др.

При данной патологии стенки миокарда приобретают излишнюю жесткость, что мешает им расслаблять в период диастолы и впускать в полости сердца нужное количество крови.

Следовательно, и в период систолы она не будет выталкиваться в необходимом количестве и с достаточной скоростью.

Из-за этого снизится интенсивность кровотока, ткани и органы не дополучат питательные вещества и начнут «голодать». А у человека в результате значительно ухудшится самочувствие.

Диагностика

Сегодня диастолическую СН диагностируют с помощью УЗИ или ЭХО-КГ. По итогам назначают пациенту соответствующее лечение. На ее фоне у человека может развиться мерцательная аритмия за счет расширения полости левого предсердия.

Оба отдела сердца начинают сокращаться хаотично, из-за чего происходит нарушение сердечного ритма, который приводит к застою крови и тромбозу. А это уже чревато серьезными проблемами: инфарктом и инсультом.

Главными признаками диастолической СН являются отеки, ночной кашель, отдышка и т. п. И врачи иногда игнорируют эти симптомы, недооценивая серьезность положения пациента. А ведь своевременное лечение может спасти такому больному жизнь.