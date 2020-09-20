Диане Рагулиной было неприятно после «волшебства» услышать от Евгения Ромашова, что ей не стоит рассчитывать на серьёзные отношения.

В первый день появления на «ДОМе−2» Диана Рагулина произвела впечатление юной и скромной девушки. Однако через пару дней выяснилось, что 20-летняя красотка — самая настоящая соблазнительница. Диане удалось очаровать Женю Ромашова и заняться с ним «волшебством».

Рагулина рассказала о своих прошлых отношениях до проекта и о том, как в этому всему относится её семья.

«Я сама в шоке, как так получилось, что Женя оказался в моих руках. Мне кажется, это пошло от лёгкости, которую я ему дала. Мы с ним были постоянно на одной волне, общались, развлекались во время вечеринок. После этого он мне сказал, что я ему симпатична. То, что он мне сказал, что я опытная в постели — для меня было большим комплиментом. У меня до него было несколько мужчин. Соответственно, когда я с ними занималась «волшебством», набиралась опыта. У меня всегда были мужчины старше, потому что ровесники меня не интересовали.

Из родителей я общаюсь только со своей матерью, остальные меня не поддерживают. Мама удивилась моему поступку, но она меня не осуждает. Она говорит, что это моя жизнь, и я в праве сама ею распоряжаться, как мне сделать лучше. Она всегда меня поддержит, в любом случае. Если я обожгусь, значит, так нужно. В любом случае, я учусь на своих ошибках», — поделилась Диана.

После интима Женя Ромашов заявил на Лобном, что не ищет серьёзных отношений. По словам мужчины, ему требуется только изредка «спускать пар», занимаясь «волшебством» с Дианой, но не более. Девушка призналась, что ей было очень неприятно услышать такое от Ромашова.

«Я себя чувствую обманутой, так как Женя давал надежды, а потом сам их обломал. С одно стороны, я сама виновата, так как у нас был договор, что это курортный роман, что мы ничем друг другу не обязаны. Я пыталась себя остановить и не влюбляться в этого человека, но получилось совершенно по-другому. Когда проводишь много времени с человеком, особенно в близости, ты не можешь в него не влюбиться. Меня не пугает разница в возрасте, потому что это не показатель. Главное, как к тебе человек относится, есть ли общие интересы», — подытожила Диана.