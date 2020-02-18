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Спортсменка попала в больницу

Аделина Сотникова находится под наблюдением врачей в одной изклиник Москвы после операции. О госпитализации фигуристки сообщили журналисты,в руки которых попали фото спортсменки из больницы. На снимках видно, что нашее Сотниковой надет воротник.

Как сообщает Sport24,Аделина Сотникова уже несколько дней находится в больнице, а ее диагнозтщательно скрывают.

Похоже, сама спортсменка не планировала раскрыватьподробности о своей болезни, в «Инстаграм» девушка продолжает выкладывать своифото из обычной жизни, которые, наверное, сделала заранее.

Прокомментировать состояние спортсменки ее агент отказался. Напомним, Аделина Сотникова прославилась на всю страну в 2014 г.Тогда она впервые в истории страны завоевала золото на Олимпиаде в одиночномкатании.