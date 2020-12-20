По словам израильского ученого Евгения Мерзона, дети, имеющие диагноз СДВГ и не получающие при этом соответствующую терапию, заражаются коронавирусной инфекцией на 65 процентов чаще остальных.

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности является неврологическим диагнозом. СДВГ характеризуется выраженной невнимательностью и импульсивностью.

Мерзон отмечает, что у детей с СДВГ больше шансов заболеть COVID-19. Интересный факт: если поделить пациентов с таким диагнозом на две группы, и принять за факт, что первая группа находится на терапии от синдрома, а вторая нет, то окажется следующее: у первой группы повышенный риск заболеть ковидом практически исчезнет, а у второй — вырастет до 65 процентов по сравнению с теми, у кого нет СДВГ.

Мерзон напомнил, что во время карантина очные уроки отменили, и некоторые родители посчитали возможным не давать детям с СДВГ лекарства, а это ошибка.

По словам ученых, риск возрастает из-за специфики поведения таких детей. Им сложнее соблюдать правила, которые сейчас приняты в обществе из-за пандемии: масочный режим, социальную дистанцию и так далее.

СДВГ и его лечение вызывает много споров начиная с 1970 годов. В существовании СДВГ сомневается ряд медиков, учителей, политиков, родителей и СМИ. Некоторые считают, что такого заболевания не существует вообще.

Как ранее отмечал врач и телеведущий Евгений Комаровский, практически все дети переносят коронавирус бессимптомно или с признаками легкого ОРВИ. При этом заразиться от них вполне возможно.