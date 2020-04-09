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Диагноз коронавирусная инфекция может ставиться на основании клинической картины без лабораторного подтверждения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он заявил, что развитие болезни может быть очень быстротечным, поэтому врачи в таких случаях могут ставить диагноз по клинической картине.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — заявил Мурашко, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», российские медики призвали не разделять стационары для лечения коронавируса и пневмонии. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в частности, заявил, что точность тестов на коронавирус составляет 70-80%. Поэтому, если у пациента нет положительного результата теста на коронавирус, но КТ выявила признаки характерной пневмонии, то госпитализировать и лечить его надо как больного с COVID-инфекцией.

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