Стали известны некоторые подробности кровавой бойни в Москве на улице Приорова, которую учинил позже покончивший с собой 21-летний Севастьян Путинцев. Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии он купил карабин в магазине, пришел к своей бывшей возлюбленной Лизе Хлюпиной и убил ее, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея. Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы — Виталия — с ее мамой Светланой. Убивать любимую Путинцев начал сначала голыми руками.

Виталий рассказал, Лиза и Севастьян разошлись уже давно. Но когда у девушки появился новый жених, Севастьян стал ей угрожать. Он неоднократно говорил ей, что убьет девушку за то, как она с ним обошлась.

В тот злополучный день Виталий разговаривал с мамой Лизы Светланой по видеосвязи и показывал ей, какие красивые качели собрал у сестры в Сергиевом Посаде, рассказал он в интервью телеграм-каналу Mash. И тот раздался звонок в дверь. Светлана сказала, что это видимо пришел бывший ухажер Лизы.

«И Лиза зачем-то пошла открыла ему дверь, хотя он угрожал ей, что убьет», — рассказал Виталий.

По его словам, девушка заметила, что молодой человек пришел со странным предметом в чехле, но подумала, что это гитара. И тот Лиза начала кричать. Путинцев начал сильно ее избивать. Светлана в это время кричала в трубку: «Виталий, ради бога, кого-нибудь вызывай, здесь же ребенок, Виталий!».

После этого телефон отрубился, потому что Путинцев открыл огонь из карабина.