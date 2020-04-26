СПОРТ

Действующий чемпион Roland Garros устроился на работу в супермаркет

14:29 26/04/2020

Победитель Открытого чемпионата Франции-2019 в парном разряде немец Кевин Кравиц в период пандемии коронавируса устроился на работу в супермаркет, сообщает Spiegel.

По словам спортсмена, он давно мечтал пойти на обычную работу. «Из-за текущей ситуацией с коронавирусом у меня появилась такая возможность», – заявил Кравиц.

В магазине теннисист раскладывает продукты по полкам, сортирует коробки. На прошлой неделе он обрабатывал тележки санитайзерами.

28-летний Кравиц стал чемпионом Roland Garros после победы в парном разряде турнира в прошлом году, завоевав трофей в паре с Андреасом Мистом. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов парной категории представитель ФРГ находится на 13-м месте. Всего на его счету три титула в парном разряде.



