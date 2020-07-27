Совсем недавно пластическую операцию сделала Анастасия Голд. Это стало поводом для обсуждения, что многие приходят на проект именно для того, чтобы сделать пластическую операцию бесплатно. Так, в дневном эфире от 26 июля 2020 года стало известно, что Анастасия Паршина хотела бы изменить неудачно сделанный нос, а Юлия Жукова уже четыре раза прибегала к помощи хирургов, но в этот раз хотела бы с помощью «Дома-2» сделать всё максимально качественно.



Взяв во внимание факт, что Голд сделал операцию тот же врач, что и грудь Маргарите Ларченко, становится очевидным, что пластические рекламные операции давно стали поводом для прихода на проект. Естественно, новую участницу никто не будет сразу отдавать в руки опытных докторов. Для начала нужно быть в центре обсуждений проекта, засветиться на экране, и только потом можно будет рассчитывать на пластику.



Если раньше девушки впервые делали операции, находясь на проекте, то сейчас приходят в основном уже переделанные красавицы, разочарованные своими результатами. Анастасия Паршина так и не смогла исправить на проекте свой неудачно сделанный нос, так как стало известно, что они вместе с Никитой Уманским станут в скором времени родителями.