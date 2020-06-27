Анастасия Решетова мечтает о компании для сына Ратмира

В октябре прошлого года у Анастасии Решетовой и Тимати родился сын. Модель очень ответственно растила ребенка и делилась советами с поклонниками советами по воспитанию детей. И недавно она дала фанатам еще одну очень ценную рекомендацию.

На днях возлюбленная Тимати встретилась со свой коллегой Валерией Журавлевой. У Валерии тоже есть ребенок, который родился примерно в то же время, что и Ратмир. Девушки вместе со своими малышами посетили ресторан. Там их дети познакомились и весело провели время.

Девушка призналась, что была под впечатлением от совместных игр детей. Анастасия даже записала, как малыши общаются, на видео. А после встречи она задумалась о рождении второго ребенка и поделилась мыслями с поклонниками:

«Теперь я поняла, в чем прикол иметь двоих детей. Это ржач бесконечный»

Напомним, у Тимати уже есть два ребенка. До отношений с Анастасией Решетовой артист жил в гражданском браке с моделью Аленой Шишковой. Так что, кроме семимесячного Ратмира, у рэпера еще есть дочка Алиса.

Тимати пока не сообщал о том, что планирует еще одного наследника. Во время коронавируса его лейбл Black Star потерпел большие убытки. Скорее всего, рэпер сейчас сосредоточен на бизнесе и творчестве. Недавно артист выпустил хит «Хавчик» вместе с Джиганом и звездами Tik Tok.