Инцидент произошел в Саутфилде, штат Мичиган, США. Девушка очнулась в морге.

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В августе у 20-летней Тимеши Бошамп остановилось сердце. Прибывшие на вызов медики полчаса пытались реанимировать девушку, но она не подавала признаков жизни. Врачи официально констатировали смерть, тело было доставлено в морг.

При подготовке к бальзамированию сотрудник морга обнаружил, что Бошамп дышит и открыла глаза. Девушку перевезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Восемь недель она провела в состоянии комы и скончалась, не приходя в сознание.

Адвокат семьи Бошамп заявил, что причиной ее «окончательной смерти» стало гипоксическое повреждение головного мозга. Тимеши Бошамп с рождения страдала детским церебральным параличом.

— Ситуацию усугубляет тот факт, что Бошамп была инвалидом. Это произошло с человеком, который не мог говорить за себя, — отметил адвокат.

Семья подала в суд на руководство Саутфилда и четырех парамедиков на 50 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Курске 81-летняя Зинаида Кононова, отправленная по ошибке в морг, умерла в больнице. Пожилая женщина после проведённой операции не пришла в сознание. Пульс не прощупывался, её сочли умершей и отправили в морг. Через несколько часов она очнулась и позвала на помощь. Женщину срочно увезли в облбольницу, но спасти её не удалось.