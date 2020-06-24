После процедуры губы девушки сильно распухли и посинели, а потом начался сепсис.

Жительница Великобритании Бетани со школы считала свои губы некрасивыми – ей хотелось, чтобы они были одинаковой толщины, более пышные и ровные.

22-летняя девушка заплатила почти 200 долларов за процедуру по увеличению губ и коррекции их формы. Она обратилась к профессиональному мастеру в салон. После инъекции с левой стороны на губе образовался комок. Мастер пыталась его убрать, но ничего не вышло. Тогда она попросила прийти на следующий визит, чтобы устранить комок.

После второго укола нижняя губа стала опухать. Бетани отправила фото косметологу и та посоветовала ехать в больницу. В отделении неотложной помощи сказали, что никогда не видели такой реакции на увеличение губ и это не похоже на аллергию.

Девушка была очень напугана – она боялась, что губу вообще удалят, так как она сильно распухла и посинела. Вскоре у Бетани начались сильные воспаления во рту, состояние быстро ухудшалось. В итоге выяснилось, что у девушки сепсис, то есть, серьезное бактериальное поражение, угрожающее жизни. Ей потребовалось двухнедельное лечение антибиотиками, но теперь Бетани идет на поправку.

Гематома в ее губе рассасывается и, скорее всего, со временем губа полностью придет в норму. Бетани собирается подать в суд на салон. Там свою вину в заражении клиентки отрицают.