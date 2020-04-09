Выпускники девятых классов в этом году не будут сдавать основой государственный экзамен (ОГЭ) по выбору. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Мусаев.

По словам чиновника, рекомендация отправлена во все регионы, передает ТАСС.

Таким образом, экзамен будет сдаваться только по обязательным предметам — русскому языку и математике.

ОГЭ был перенесен с конца мая на 9 июня.

7 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отмена единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не планируется, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, рассматривается возможность продления учебного года до 8 июня для одиннадцатиклассников, в этот же день планируется сразу три ЕГЭ — по географии, литературе и информатике.

27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.