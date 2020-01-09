В 2020 году в столичном метрополитене откроют девять новых станций. Сообщение об этом было опубликовано 9 января на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется построить новые участки Некрасовской и Большой кольцевой линии (БКЛ). На западном участке БКЛ планируется открыть станцию «Улица Народного Ополчения» в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Еще одной станцией на этом участке станет «Карамышевская», которая будет расположена в северной части Мневниковской пойме. На ее базе планируется создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Мневники» с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами.

На северо-восточном участке БКЛ планируется открыть станции «Электрозаводская» (с пересадкой на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и платформу Казанского направления МЖД), «Лефортово» и «Авиамоторная» (с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии).

На 2020 год запланировано открытие второго участка Некрасовской линии длинной 11,7 км. В ее состав войдут станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» с которой можно будет сделать пересадку на одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК) и БКЛ. На первое время в состав Некрасовской линии также войдет новая станция «Авиамоторная».

Ранее, 2 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие второго участка Некрасовской линии от «Косино» до «Авиамоторной» запланировано на март.