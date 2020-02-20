После осмотра врачи отпустили девятерых пассажиров самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Магадане. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«9 из 14 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов рассказал, что на место происшествия было направлено 10 врачебных фельдшерских бригад скорой помощи.

20 февраля сообщалось о крушении самолета Ан-2 в 10:45 (02.45 мск) по местному времени при взлете с аэродрома Магадан-13. На борту находились 14 человек, в том числе 12 пассажиров. Все они самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всех, кто находился в самолете, доставили в больницу.

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело. На месте развернута следственно-оперативная группа, которая проводит расследование произошедшего.

По предварительной версии, представители следственных органов квалифицировали дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна».